Anahí preocupa a sus seguidores tras sufrir una fuerte caída durante rutina de pilates

Anahí preocupó a sus fans tras sufrir una fuerte caída mientras hacía ejercicio y terminar en el hospital.

La cantante y actriz mexicana Anahí generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales un accidente que sufrió mientras realizaba una exigente rutina de pilates aéreo.

En las imágenes difundidas por la propia artista, se observa cómo pierde estabilidad durante una maniobra suspendida y termina cayendo de espaldas sobre la estructura del equipo, golpeándose con fuerza la zona cervical y la parte alta de la espalda.

Tras el impacto, la exintegrante de RBD fue sometida a estudios médicos para descartar lesiones de gravedad. Horas después, la artista tranquilizó a sus seguidores al confirmar que no sufrió fracturas ni daños severos, aunque reconoció el fuerte susto que vivió junto a su familia.

“En un segundo todo puede cambiar”, expresó Anahí en sus historias de Instagram al reflexionar sobre el accidente y la importancia de cuidar la salud física incluso durante actividades deportivas.

Anahí preocupó a sus fans tras sufrir una fuerte caída mientras hacía ejercicio y terminar en el hospital. Redes Sociales

La cantante también publicó imágenes de las radiografías realizadas tras la caída y aseguró que se encuentra estable y en recuperación. Además, comentó que el episodio la llevó a replantearse algunas rutinas de alto impacto que practicaba con frecuencia.

El incidente ocurre días antes de que la artista celebre su cumpleaños y en medio del renovado interés del público por las figuras que marcaron la era de RBD.