Jaime Nebot sostiene que una Asamblea Constituyente puede refundar o refundir a Ecuador

Jaime Nebot, presidente vitalicio del PSC, exalcalde de Guayaquil y exdiputado se pronunció sobre la consulta popular y referéndum que tendrá Ecuador el próximo 16 de noviembre del 2025. También se refirió a la eventual convocatoria a una asamblea constituyente. Lo hizo durante el encuentro provincial del Partido Social Cristiano (PSC) realizado este sábado, 25 de octubre, en Machala.

Nebot se refirió al tema en la reunión y este domingo emitió un comunicado aclarando algunas partes de sus declaraciones. “Una constituyente puede refundar para bien una república en lo social, económico y político, pero también puede refundir una república, llevándola a la ruina desde las imposiciones inconstitucionales”, dijo.

Luego de que se viralizaran sus declaraciones, Nebot aclaró, mediante un comunicado, que su posición se mantiene coherente con el comunicado emitido por el PSC el 25 de septiembre de 2025.

“Siempre hemos estado a favor de las consultas populares porque el pueblo es el único dueño de la democracia. Lo verdaderamente importante es qué se pregunta y qué responde el pueblo”, señaló.

En esa misiva anterior, se indicó que pese a considerar que la Constituyente no es la vía ideal, el PSC votará a favor de que se convoque y espera que, si la mayoría de los ecuatorianos coincide, el proyecto de Constitución resultante no sea igual o peor que la de 2008, buscando evitar los errores de promesas incumplidas de procesos anteriores.