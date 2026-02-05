José Julio Neira es el delegado al directorio de la Empresa Nacional Minera

Daniel Noboa designó a José Julio Neira a otra función en su Gobierno.

El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a José Julio Neira como su delegado permanente ante el directorio de la Empresa Nacional Minera (Enami EP). La designación se hizo mediante el decreto N° 300, firmado este 5 de febrero de 2026.

En ese mismo Decreto presidencial, Noboa derogó el decreto N° 50 del 10 de julio de 2025, en el cual él asumía su participación en la Enami en lugar de Neira.

¿Qué es la Enami? Es la entidad que gestiona los recursos minerales del Estado. Su objetivo es maximizar el valor de los activos mineros, atraer inversión privada para proyectos, y promover el desarrollo económico.

Neira es un funcionario cercano al Gobierno y goza de la confianza de Daniel Noboa. Ha tenido participación en 11 funciones en el periodo del presidente. Entre los roles más importantes están la Secretaría General de Integridad Pública y los encargos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Sercop.

Neira es licenciado en asuntos internacionales, experto en crímenes financieros, control de calidad, riesgo y gestión de proyectos.