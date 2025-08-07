El exministro José Serrano fue retenido en Estados Unidos y está bajo custodia de migración
José Serrano es un exministro correísta. Fue anunciado como candidato presidencial de Centro Democrático en 2025, pero desistió.
José Serrano fue ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa.
07 ago 2025 - 16:43
José Serrano Salgado fue retenido por las autoridades en Estados Unidos este jueves 7 de agosto de 2025, según el portal oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El exministro correísta se encuentra bajo custodia de ICE y se desconoce su estatus legal.
Serrano fue presidente de la Asamblea Nacional entre el 14 de mayo de 2017 y el 9 de marzo de 2018. Luego fue minsitro del Interior desde el 13 de mayo de 2011 al 15 de noviembre de 2016, durante la presidencia de Rafael Correa.
NOTICIA EN DESARROLLO...
