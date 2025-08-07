El exministro José Serrano fue retenido en Estados Unidos y está bajo custodia de migración

José Serrano Salgado fue retenido por las autoridades en Estados Unidos este jueves 7 de agosto de 2025, según el portal oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El exministro correísta se encuentra bajo custodia de ICE y se desconoce su estatus legal.

Serrano fue presidente de la Asamblea Nacional entre el 14 de mayo de 2017 y el 9 de marzo de 2018. Luego fue minsitro del Interior desde el 13 de mayo de 2011 al 15 de noviembre de 2016, durante la presidencia de Rafael Correa.

NOTICIA EN DESARROLLO...