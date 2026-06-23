Judicatura denuncia caducidad de 23 procesos disciplinarios en caso Purga y Metástasis

Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura, dijo que los 23 procesos prescribieron en la anterior administración.

El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió remitir informes a la Fiscalía General, la Contraloría General y la Asamblea Nacional para que se investiguen posibles responsabilidades por la prescripción de 23 sumarios disciplinarios.

La decisión fue adoptada durante la sesión extraordinaria, el 22 de junio de 2026 en la que el Pleno analizó las circunstancias que provocaron que varios procesos administrativos quedaran sin efecto, en julio del 2025.

Entre los expedientes caducados constan procesos iniciados contra servidores judiciales relacionados con los casos Purga y Metástasis, dos procesos en los que se investigó redes de corrupción dentro del sistema de justicia ecuatoriano.

En la sesión se conoció que 20 expedientes prescribieron debido a la ausencia de una entonces vocal del organismo, quien justificó su inasistencia mediante un certificado médico. Esta situación habría impedido la instalación del Pleno dentro de los plazos legales establecidos para resolver los casos, señaló la Judicatura.

El organismo explicó que los tres procesos restantes quedaron prescritos porque no se convocó oportunamente al Pleno y tratar los expedientes, aun cuando la vocal ya se encontraba habilitada para participar en las sesiones.

Ante estos antecedentes, el organismo también dispuso el inicio de una investigación interna con el objetivo de determinar quiénes fueron responsables de las actuaciones u omisiones que derivaron en la caducidad de los procesos disciplinarios.

Los vocales informaron que los 23 expedientes prescritos corresponden a hechos ocurridos durante la administración anterior. Por su parte, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ofreció disculpas públicas a la ciudadanía por lo sucedido.

"Hoy hemos tenido que declarar la prescripción de 23 procesos, pese a que no estamos contentos con hacerlo, pero es lo que corresponde jurídicamente", manifestó la titular del organismo.