Judicatura pide al Consejo de Participación Ciudadana que designe al suplente de Godoy

Mario Godoy solicitó licencia sin sueldo en medio de su juicio político en la Asamblea

El Consejo de la Judicatura (CJ) pidió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que active el proceso para designar al vocal suplente de Mario Godoy tras un pedido de licencia sin remuneración.

La solicitud se da en medio del juicio político que desarrolla la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en contra del presidente y consejero del CJ este lunes 9 de febrero, y tras conocer que se separó de sus funciones a la vocal y suplente electa Alexandra Villacís Parada porque tiene un impedimento para ejercer cargos públicos.

Según revela el diario El Universo el Ministerio de Trabajo habría informado a la Judicatura que Villacís está imposibilitada para ejercer funciones, por lo que “existe un impedimento material para ejercer la vocalía suplente del Consejo de la Judicatura”.

Además, tras conocerse la solicitud de licencia sin remuneración desde este 9 hasta el 13 de febrero hecha por Godoy, y que debía principalizar a Villacís la Judicatura pidió que se active el proceso desde la fuente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y así prevenir una "acefalía" en la Judicatura.

Para efectuarse este proceso el juez nacional Marco Rodríguez, deberá remitir una terna para que el Cpccs nombre un consejero suplente.

Villacís reaccionó a la decisión

La vocal Alexandra Villacís reaccionó tras la decisión de la Judicatura y señaló que ella no ha sido notificada.

Al ser consultada por Teleamazonas Villacís remitió un documento de Cumplimiento Tributario que señala que "ha cumplido sus obligaciones tributarias y no registra deudas en firme".