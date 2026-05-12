Glas declaró en caso Sinohydro y afirmó que Moreno le consultaba sobre Coca Codo Sinclair

Segundo día de audiencia de juicio del expresidente Lenin Moreno, y otros procesados más en el caso Sinohydro, en la Corte Nacional de Justicia.

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, compareció vía telemática, este martes 12 de mayo de 2026, durante el segundo día de audiencia del caso Sinohydro.

El proceso involucra a 21 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno y miembros de su entorno familiar. Fiscalía General investiga un presunto cohecho vinculada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Según la Fiscalía, los procesados habrían recibido alrededor de USD 76 millones en sobornos relacionados con contratos de la obra hidroeléctrica.

Glas rindió testimonio desde la Cárcel del Encuentro, donde permanece recluido por otras sentencias relacionadas con casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Rafael Correa.

Durante su intervención, el exvicepresidente relató detalles sobre el proceso de contratación y construcción de Coca Codo Sinclair.

También aseguró que Lenín Moreno, cuando ejercía la Vicepresidencia, lo llamaba con frecuencia para solicitar información sobre el avance del proyecto, así como sobre las negociaciones y el financiamiento de la obra.

Según Glas, esas consultas le resultaban llamativas debido a que los sectores estratégicos no formaban parte de las competencias asignadas a Moreno por el entonces presidente Rafael Correa. Sin embargo, indicó que respondía a los requerimientos por tratarse del segundo mandatario.

Durante el interrogatorio, el fiscal general (e), Leonardo Alarcón, consultó desde dónde se realizaban esas llamadas. Glas respondió que provenían del despacho de Lenín Moreno y que ingresaban desde números privados o desconocidos.

En la misma diligencia, la Fiscalía también presentó el testimonio del exministro de Energía, Alecksey Mosquera, quien fue sentenciado por el caso Odebrecht en Ecuador.

Mosquera compareció de forma telemática desde El Salvador, país donde reside tras cumplir su condena. Durante su declaración afirmó no conocer detalles específicos sobre contratos relacionados con Coca Codo Sinclair.

Aunque reconoció haber mantenido reuniones con autoridades vinculadas a la obra y con algunos de los ahora procesados en el caso Sinohydro.