Próximo rival de Barcelona en Copa Ecuador: ¿cuándo juegan Liga de Portoviejo vs. Libertad?

Barcelona SC logró asegurar su presencia en los octavos de final de la Copa Ecuador 2026 tras vencer 4-2 a Insutec en Quevedo. Este resultado no solo representa la clasificación del equipo dirigido por César Farías, sino que también pone fin a una sequía de victorias en este torneo que se extendía desde la edición de 2019. Con los goles de Adonis Preciado, Braian Oyola y un doblete de Octavio Rivero, el 'Ídolo' ya espera con tranquilidad su siguiente cruce en el certamen.

El próximo rival de los "toreros" se definirá oficialmente el martes 19 de mayo, cuando Liga de Portoviejo reciba a Libertad FC en el Estadio Reales Tamarindos. Este duelo entre la "Capira" y el conjunto lojano, programado para las 18:00, determinará quién avanzará para medir fuerzas contra Barcelona en la ronda de los 16 mejores.

La expectativa en Manabí es alta, ya que el ganador tendrá la oportunidad de enfrentar a uno de los favoritos al título en un partido de eliminación directa.

A medida que el torneo avanza, la estructura de la Copa Ecuador empieza a tomar forma con los equipos de la Serie A imponiendo condiciones, aunque la llave entre Liga de Portoviejo y Libertad promete ser muy disputada.

Para Barcelona, este camino representa la oportunidad de buscar un título que le ha sido esquivo históricamente bajo este formato. Los aficionados deberán estar atentos al desenlace en Portoviejo para conocer la sede y la fecha definitiva del próximo compromiso de su equipo.