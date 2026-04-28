Ley de Fortalecimiento Penitenciario se enviará al Registro Oficial

La Asamblea Nacional sesionó este martes 28 de abril del 2026 para analizar el veto del Ejecutivo a la Ley.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 85 votos a favor, allanarse a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el presidente Daniel Noboa al proyecto de reforma del sistema penitenciario. Con esta decisión, la ley será remitida al Registro Oficial para su publicación.

Durante el debate, el asambleísta ponente Mario Zambrano señaló que el sistema carcelario ha enfrentado problemas como hacinamiento, falta de control y vacíos legales, lo que ha permitido la expansión del crimen organizado.

¿Qué cambia con la reforma penitenciaria?

Entre los principales ajustes incorporados tras la objeción del Ejecutivo destacan:

Definición del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria: se establecen conceptos claros para mejorar la uniformidad normativa.

se establecen conceptos claros para mejorar la uniformidad normativa. Reordenamiento de competencias: se corrige un conflicto en las funciones asignadas a la autoridad del cuerpo de seguridad, delimitando responsabilidades frente al organismo rector del sistema

se corrige un conflicto en las funciones asignadas a la autoridad del cuerpo de seguridad, delimitando responsabilidades frente al organismo rector del sistema Régimen disciplinario: se ajustan normas sobre reincidencia y tipificación de faltas para fortalecer la seguridad jurídica. Derechos de las personas privadas de libertad

Uno de los cambios relevantes es la ampliación del derecho a impugnar traslados. Antes limitado a personas sentenciadas, ahora se extiende a todos los privados de libertad en casos específicos como:

Embarazo o lactancia

Enfermedades catastróficas, raras o huérfanas

Necesidad de tratamiento psiquiátrico

Ajustes para personal y régimen especial

La reforma también incluye modificaciones para el personal del sistema penitenciario, especialmente en lo relacionado con militares en servicio pasivo que se integren al SNAI o al cuerpo de seguridad penitenciaria.

Además, se busca garantizar coherencia en el tratamiento de pensiones y regímenes similares.