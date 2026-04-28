¿Quieres ser consejero del Cpccs? Estos son los requisitos y prohibiciones

El camino para llegar al Consejo de Participación ya tiene reglas definidas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 28 de abril el instructivo que define quién puede postular y quién queda fuera del proceso en 2026.

La normativa establece un proceso técnico y legal más riguroso, que incluye verificación de requisitos, revisión de documentos y la posibilidad de impugnación ciudadana.

El objetivo es garantizar transparencia y participación real en la selección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Cómo será el proceso de selección

El instructivo detalla cada fase: desde la postulación hasta la calificación final de candidaturas.

Además, se incorporan mecanismos de control ciudadano, como veedurías nacionales e internacionales.

Estas veedurías deberán demostrar experiencia en temas democráticos, lo que busca reforzar la vigilancia del proceso y evitar irregularidades.

Otro punto clave es la verificación de la probidad de los aspirantes, es decir, su conducta, trayectoria y antecedentes.

Requisitos obligatorios para postular

Para aspirar a ser consejero del Cpccs, los ciudadanos deben cumplir condiciones específicas. Estos son los principales requisitos:

Requisito Detalle Nacionalidad y edad Ser ecuatoriano y tener al menos 18 años Derechos políticos Estar en pleno goce de derechos de participación Formación académica Título de tercer nivel registrado Probidad Historial intachable y sin irregularidades Trayectoria Experiencia en participación social o lucha anticorrupción

Además, los postulantes deben presentar documentos que respalden su perfil, como certificados, referencias y una declaración juramentada.

Filtros: quiénes no pueden postular

El instructivo también deja claro que hay límites estrictos. No podrán participar personas con sentencias penales, deudas con el Estado o vínculos políticos recientes.

Se incluyen restricciones para quienes hayan sido dirigentes de partidos en los últimos cinco años o mantengan contratos con el Estado.

También quedan fuera quienes tengan antecedentes por delitos graves, incluidos casos de corrupción, violencia o crimen organizado.

Categoría Prohibición / Inhabilidad Detalle Situaciones Legales y Penales Interdicción judicial No pueden postular quienes estén en interdicción judicial (salvo insolvencia no fraudulenta) Sentencias condenatorias Personas con sentencia ejecutoriada con prisión vigente Delitos específicos Lesa humanidad, odio, violencia intrafamiliar o delitos aduaneros Actos de corrupción Peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, entre otros Delitos sexuales y de tráfico Acoso, violación, trata de personas o narcotráfico Vínculos Políticos y con el Estado Militancia política Afiliación o dirigencia política en últimos 5 años Cargos de elección popular Haber sido autoridad electa en últimos 5 años (con excepciones) Contratos públicos Mantener contratos con el Estado Gobiernos de facto Haber ejercido autoridad en gobiernos no democráticos Inhabilidades por Cargo o Parentesco Servidores públicos FF.AA., Policía o representantes religiosos activos Autoridades de control Miembros del CNE, TCE o ministros sin renuncia previa Nepotismo Parentesco con altas autoridades del Estado Obligaciones Financieras y Éticas Deudas con el Estado Obligaciones pendientes con SRI o IESS Pensiones alimenticias Deudas judiciales por pensión alimenticia Paraísos fiscales Bienes o capitales en paraísos fiscales Créditos vinculados Obtención ilegal de créditos vinculados Requisito final: Presentar declaración juramentada ante notario o cónsul asegurando que no incurre en ninguna de estas prohibiciones.

Más controles y cambios en el sistema

Otro aspecto relevante es que el proceso ahora exige mayor transparencia en la información y en la revisión de perfiles.

Se busca evitar que candidatos con cuestionamientos lleguen a ocupar cargos clave dentro del sistema de control del Estado.

Además, la ciudadanía podrá participar activamente a través de impugnaciones, lo que añade una capa adicional de fiscalización.

Recomendaciones para los postulantes

El organismo electoral sugiere tomar en cuenta varios puntos antes de iniciar el proceso:

Revisar cuidadosamente todos los requisitos antes de postular

Presentar documentación completa y verificada

Asegurarse de no tener inhabilidades legales

Preparar respaldos claros de trayectoria y experiencia

Cumplir con los plazos establecidos por el CNE

El CNE adelantó que mantendrá controles permanentes durante todo el proceso para garantizar legalidad, transparencia y confianza ciudadana.

Con estas reglas, el país entra en una nueva fase para elegir a los integrantes del Cpccs, en medio de un debate sobre la calidad de las instituciones y el rol del control ciudadano.