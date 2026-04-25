Nuevas normas penitenciarias para deudores de alimentos e infractores de tránsito

SNAI trasladó 150 PPL con diagnóstico de tuberculosis a un pabellón especial

El Decreto Ejecutivo 366, firmado por el presidente Daniel Noboa, oficializa el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Entre las normativas del documento, se introducen reformas para separar a personas privadas de libertad (PPL) que no han cometido delitos violentos de la población penitenciaria común o por crimen organizado.

Separación de poblaciones y nuevos centros

El decreto dispone la creación de infraestructura específica para deudores de pensiones alimenticias e infractores de tránsito.

La medida busca evitar que estos ciudadanos convivan con "presos de alta peligrosidad", protegiendo su integridad y evitando que sean reclutados por bandas criminales.

En los centros ya existentes donde no se pueda crear una estructura independiente, el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) deberá habilitar secciones "estrictamente" diferenciadas.