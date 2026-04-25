Nuevas normas penitenciarias para deudores de alimentos e infractores de tránsito
La normativa busca separar a los presos violentos de los no violentos
SNAI trasladó 150 PPL con diagnóstico de tuberculosis a un pabellón especial
SNAI
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Fecha de publicación
25 abr 2026 - 17:30
El Decreto Ejecutivo 366, firmado por el presidente Daniel Noboa, oficializa el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
Entre las normativas del documento, se introducen reformas para separar a personas privadas de libertad (PPL) que no han cometido delitos violentos de la población penitenciaria común o por crimen organizado.
Separación de poblaciones y nuevos centros
El decreto dispone la creación de infraestructura específica para deudores de pensiones alimenticias e infractores de tránsito.
La medida busca evitar que estos ciudadanos convivan con "presos de alta peligrosidad", protegiendo su integridad y evitando que sean reclutados por bandas criminales.
En los centros ya existentes donde no se pueda crear una estructura independiente, el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) deberá habilitar secciones "estrictamente" diferenciadas.
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