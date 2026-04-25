Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Seguridad

Nuevas normas penitenciarias para deudores de alimentos e infractores de tránsito

La normativa busca separar a los presos violentos de los no violentos 

SNAI trasladó 150 PPL con diagnóstico de tuberculosis a un pabellón especial

SNAI

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

25 abr 2026 - 17:30

Unirse a Whatsapp

El Decreto Ejecutivo 366, firmado por el presidente Daniel Noboa, oficializa el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

Entre las normativas del documento, se introducen reformas para separar a personas privadas de libertad (PPL) que no han cometido delitos violentos de la población penitenciaria común o por crimen organizado.

Separación de poblaciones y nuevos centros 

El decreto dispone la creación de infraestructura específica para deudores de pensiones alimenticias e infractores de tránsito.

La medida busca evitar que estos ciudadanos convivan con "presos de alta peligrosidad", protegiendo su integridad y evitando que sean reclutados por bandas criminales.

En los centros ya existentes donde no se pueda crear una estructura independiente, el Servicio de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) deberá habilitar secciones "estrictamente" diferenciadas.

Te puede interesar