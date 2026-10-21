Superintendencia alerta sobre 134 entidades no autorizadas para ofrecer créditos en Ecuador

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria alertó el 21 de octubre de 2026 sobre 134 entidades no autorizadas para realizar actividades financieras en Ecuador.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (Seps) informó este miércoles 21 de octubre de 2026 que identificó 134 entidades no autorizadas para realizar actividades financieras en Ecuador.

El organismo señaló que estas organizaciones no constan en su catastro institucional y, por lo tanto, no tienen autorización para captar recursos del público ni realizar intermediación financiera.

Estas son algunas de las entidades que constan en el listado oficial:

Big Money

Bancrédito

Capital Económico

Coop. Catamayo

Cooperativa Central Ecuador

Cooperativa Ecuaprogreso

Cooperativa Regional Pichincha

Cooperativa Latacunga LTDA.

Cooperativa financiera Produban

Financiera Amazonas

Financiera Ambato LTDA.

Financiera Ciudad de Quito

Financiera Cotocollao

Financiera Crediamigo

Financiera Maxicréditos

Financiera Promérica

Financiera Servinovoa

FIinanzas del Pacífico

Puedes consultar la lista completa en la página oficial de la Seps.

¿Cómo identificar posibles fraudes financieros?

A través de su campaña "¡Pilas, no te dejes engañar!", la SEPS advierte sobre distintas modalidades utilizadas para perjudicar económicamente a los ciudadanos:

Créditos falsos: ofertas de préstamos inmediatos por redes sociales o WhatsApp que exigen depósitos anticipados.

Robo de datos: llamadas o enlaces que solicitan contraseñas, códigos de seguridad e información bancaria.

Falsas cooperativas: organizaciones que utilizan nombres o imágenes de entidades financieras para aparentar legitimidad.

Movimientos desconocidos: transacciones no reconocidas que deben reportarse inmediatamente a la institución financiera correspondiente.

¿Qué hacer si detectas una posible estafa?

La SEPS recomienda no entregar dinero ni información personal a organizaciones cuya autorización no haya sido comprobada.

Quienes identifiquen posibles actividades financieras irregulares pueden comunicarlo a través de los canales oficiales de la Superintendencia. Si existen indicios de un delito, también pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

La institución informó que mantiene coordinación con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para prevenir actividades financieras ilícitas.