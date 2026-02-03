En vivo: Mario Godoy llegó a la Comisión de Fiscalización; correísmo expone pruebas

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, acudió a la Comisión de Fiscalización, este martes 3 de febrero de 2026.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este martes 3 de febrero de 2026, como parte del proceso de juicio político en su contra.

En esta convocatoria se realizará la evacuación de la prueba documental y audiovisual presentada dentro de este proceso por presunto incumplimiento de funciones que impulsan los asambleístas de la Revolución Ciudadana.

También está previsto que se presenten los documentos, que la tarde del sábado 31 de enero, ingresó Mario Godoy como parte de su defensa.

Se anunciaron 23 pruebas, entre documentos, memorandos, certificaciones, enlaces de medios de comunicación, portales informativos y publicaciones en redes sociales. Adicionalmente, se solicitaron 10 certificaciones y otros documentos de respaldo.

Desde el miércoles 4 de febrero se espera la recepción de testimonios en la que los correístas propusieron 19 nombres, entre otros, el del juez Serrano, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, entre otros.

Desde el 2 de febrero comenzó la etapas de pruebas dentro del juicio político en la Comisión de Fiscalización. De acuerdo con el cronograma la sustanciación concluirá el 15 de febrero.

En esa fecha vence el plazo de cinco días para la presentación del informe motivado, en el cual la mesa legislativa recomendará el enjuiciamiento político o el archivo de la solicitud.

Sin embargo, el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales.

La sesión se declara reservada para exponer pruebas El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, declaró en reserva la sesión para que el correísmo pueda exponer documentos de la Superintendencia de Compañías, que son de caracter restringido.

Veloz señala que Godoy no debe seguir en el cargo Veloz señaló que la presidencia de Godoy implicó "la infiltración del narcotráfico y el engranaje de la impunidad. "Mantenerlo en el cargo es garantizar que los jueces honestos y probos sigan siendo precionados para beneficiar a los narcotraficantes y cabecillas de las bandas delincuenciales".