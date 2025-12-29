Mario Godoy retoma por un día la presidencia del Consejo de la Judicatura por reunión del Cosepe

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, anunció que retomará la Presidencia únicamente por este día.

Tras tres días de licencia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, retoma su cargo este lunes 29 de diciembre del 2025. Sin embargo, únicamente estará en funciones por un día, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

Según el organismo, Godoy asumirá la presidencia de la Judicatura para asistir a una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), que está previsto realizarse este lunes, después de un incremento de casos de violencia durante el fin de semana.

Tras la reunión, Godoy volverá a tomar la licencia que solicitó para preparar su defensa en la Asamblea Nacional, ante las denuncias de corrupción en el sistema de justicia que lo salpican.

Godoy está envuelto en un escándalo de corrupción por supuestas presiones a un juez anticorrupción para que beneficie en una sentencia a un narcotraficante serbio. El funcionario indicó que se trata de un ataque directo en su contra.

Mientras tanto, desde la bancada de Revolución Ciudadana se anunció que este lunes se presentará en la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político en contra de Godoy. El funcionario fue convocado a comparecer, sin embargo, aún no se ha definido la fecha y la hora en la que debe acudir a la Asamblea.