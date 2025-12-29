Viviana Veloz confirma que este lunes se presentará solicitud de juicio político para Mario Godoy

Asambleísta Viviana Veloz acudió a la Fiscalía General del Estado para rendir versión dentro de la denuncia en su contra.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, confirmó este lunes 29 de diciembre de 2025 que su bancada presentará una solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que votaron a favor de la designación de Godoy para el cargo.

"En el transcurso del día presentaremos este pedido de enjuiciamiento político y estamos a la espero de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique el pedido una vez que se acabe el receso legislativo", manifestó Veloz este lunes antes de ingreso a la Fiscalía General del Estado.

En su declaración dijo algo: "desde la bancada de la Revolución Ciudadana siempre dijimos que era inoficioso la vacancia. El CAL debe calificar los dos pedidos de juicio político que hemos presentado. Quedará en la cancha del oficialismo el tratamiento de los pedidos", dijo Veloz.

¿Qué pasará con la vacancia legislativa? Veloz explicó que cuando regresen de la vacancia el tema deberá ser tratado con celeridad. Anticipó que será responsabilidad del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) tratar el tema.

Una vez que el CAL califica el pedido de juicio , el trámite será enviado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, también dominada por la bancada oficialista de ADN.

Para lograr la censura y destitución de los cuatro integrantes del Consejo de Participación, se necesita mayoría absoluta, es decir 77 votos. En tanto que, para censurar al presidente del Consejo de la Judicatura, son necesarios 101 votos, que es la mayoría absoluta.