Ministra de Gobierno descarta un diálogo con alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, anunció que desde su función y en representación del presidente Daniel Noboa se abrirán diálogos con varios sectores en el 2026. Anunció que realizará recorridos por las provincias, pero anticipó que no habrá apertura para diálogos con tres alcaldes de Ecuador.

“No nos vamos a sentar en la misma mesa con Aquiles Álvarez. Hemos visto todas las artimañas que ha creado, hay pruebas del tráfico de combustible”, dijo en referencia al alcalde de Guayaquil procesado en el juicio de Triple A.

Y luego agregó otro más a la lista: “Tampoco con el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, hemos visto que han salido temas de Contraloría General del Estado”, puntualizó Morillo sobre la relación con el Burgomaestre.

También sumó a la lista al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y los hechos ocurrido en las fiestas del 6 de diciembre con el contrato de estados muy dudoso “con hornados de 15 dólares y que fueron suspendidos por el Sercop (Servicio Nacional de Contratación Pública) porque no estaban de manera transparente en la contratación pública como se menciona”, manifestó.

Anticipó que desde enero comenzará a recorrer provincias como Chimborazo, Tungurahua, entre otras, como parte del plan de difundir la política del Gobierno y trabajar en cercanía con la gente.