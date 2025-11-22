Daniel Noboa nombra a Enrique Herrería como Secretario Jurídico de la Presidencia

Enrique Herrería fue parte de nueve jueces de la Corte Constitucional hasta marzo del 2025

El exjuez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, reemplaza al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino en el gobierno de Daniel Noboa.

El Presidente continúa con los cambios en su Gabinete y firmó el Decreto Ejecutivo 230 en el que se “designa a Pablo Enrique Herrería Bonnet como Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República”.

Herrería fue parte del primer grupo de nueve jueces de la Corte Constitucional, designados tras el proceso del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tras la consulta popular de 2018, promovida por el expresidente Lenín Moreno.

Permaneció en su cargo como juez constitucional del Ecuador durante casi seis años.

Entre las sentencias que estuvieron a su cargo figuran una acción de acceso a la información pública contra el Servicio de Rentas Internas (SRI) y otra contra una unidad educativa del Guayas.