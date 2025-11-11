¿Cómo se mueven los partidos políticos y quiénes se perfilan para la Asamblea Constituyente?

Annabella Azín y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, son dos potenciales candidatos a la Constituyente.

A puertas de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre del 2025, los ecuatorianos decidirán si hay o no una Asamblea Constituyente. Hay nombres que empiezan a sonar como precandidatos para participar. Hay cálculos políticos en marcha. Las organizaciones trabajan en alianzas, cálculos y estrategias.

El presidente Daniel Noboa fue el primero en anuncio tres nombres como potenciales candidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN): su madre Annabella Azín, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y la ex fiscal y actual embajadora en Argentina, Diana Salazar. Todos figuran entre los posibles líderes de listas nacionales y provinciales.

El posible retorno de Salazar al país ha generado largos debates y hay algunos cuestionamientos a su posible presencia en una Constituyente.

Hay otros nombres en la lista. ADN tiene otras figuras como José de la Gasca, exministro de Gobierno, junto con las actuales ministras Zaida Rovira, Arianna Tanca e Ivonne Núñez, quienes podrían representar a ADN en distintas provincias.

Hay otros partidos políticos que también comienzan a moverse. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano (PSC), liderado por Jaime Nebot, está en análisis los potenciales candidatos. Dentro de la organización suenan nombres de Andrés Roche y Vicente Taiano, quienes podrían integrar listas si el líder cambia de postura.

En la oposición hay algunas ideas. La Revolución Ciudadana anunció que su presidenta Luisa González encabezaría su lista si gana el “sí”. Mientras tanto, legisladores como Alejandro Vanegas evalúan renunciar a sus curules para postularse en caso de concretarse el proceso constituyente.

¿Se lanzará Leonidas Iza? El ex presidente de la Conaie prefiere esperar los resultados del domingo 16 de noviembre para definir si busca o no una candidatura.