Daniel Noboa aseguró que la Constitución no la escribirá la inteligencia artificial

El presidente Daniel Noboa dijo, este sábado 8 de noviembre del 2025, que la Constitución no la escribirá la IA (inteligencia artificial), “como alegan los políticos desesperados por confundir a la gente”.

“Lo que sí está haciendo es ayudar construir un mundo más avanzado. Por eso entregamos 30 000 becas para que más ecuatorianos aprendan a usarla”, señaló en sus redes sociales.

Esta aclaración la hizo porque el pasado 31 de octubre durante una charla con estudiantes en Cuenca, Noboa dijo que ChatGPT puede elaborar hasta una constitución.

"Nuestros equipos de comunicación hacen ciertas preguntas en ChatGPT para cosas sencillas, para un discurso, para diseñar hasta una constitución”, señaló. El video de estas declaraciones se difundió en redes sociales y generó reacciones a favor y en contra.

Noboa fue a Bolivia a la investidura de Rodrigo Paz

Sin embargo, este sábado 8 de noviembre, el Mandatario aseguró que “los que escribirán la Constitución serán los patriotas que buscan un país mejor, uno en el que los delincuentes no vuelvan a ser prioridad, donde no salgan libres con medidas sustitutivas, donde no cualquiera pueda ingresar libremente por la frontera para delinquir. Un país en el que el bien esté por encima del mal”, añadió el Presidente.

El Ecuador volverá a las urnas el próximo domingo 16 de noviembre para pronunciarse sobre tres preguntas del referéndum y una de consulta popular. Una de las preguntas será justamente si los ecuatorianos quieren o no una Asamblea Constituyente para cambiar la actual Carta Magna.