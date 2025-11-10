Daniel Noboa anuncia primeros tres candidatos para una posible Asamblea Constituyente

El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 10 de noviembre de 2025 a sus tres primeros candidatos a una posible Asamblea Constituyente.

Aunque las elecciones para decidir si se convocará a una Asamblea Constituyente se llevarán a cabo el domingo 16 de noviembre, el Primer Mandatario publicó a los primeros representantes del oficialismo.

"Este camino lo encabezan personas que no le deben favores a nadie", escribió Noboa en su ceunta de X. Sus candidatos son:

Annabella Azin

Niels Olsen

, Guayas. Presiente de la Asamblea Nacional y exministro de Turismo. Diana Salazar, Pichincha. Embajadora de Ecuador en Argentina y exfiscal General del Estado.

Asimismo, Noboa aprovechó para señalar al correísmo, aunque sin nombrarlo directamente. "Ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy, el Ecuador elige hacerlo distinto", añadió.

Así se refirió Noboa a la actual Constitución, promulgada en 2008, luego de una Constituyente convocada por el entonces presidente Rafael Correa.

"Una nueva Constitución donde el bien esté por encima del mal, donde un criminal no sea prioridad sobre ti, donde no puedan salir libres al pisar la cárcel". Daniel Noboa

Noboa anunció así a quienes encabezarán la lista de asambleístas que serán encargados de escribir una nueva Constitución, si la mayoría de ecuatorianos lo aprueba en las urnas.

Minutos antes, la asambleísta de ADN, Valentina Centeno, habló en Teleamazonas sobre los posibles candidatos y apuntó que "tendremos procesos internos como partido político, el Presidente tendrá que tomar decisiones y tendremos a los mejores cuadros".