Noboa cumple agenda en Nueva York con reuniones sobre seguridad y cooperación

Daniel Noboa cumple una agenda de reuniones bilaterales y encuentros sobre seguridad durante su participación en la 81.ª Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El presidente Daniel Noboa cumple este martes 22 de septiembre una agenda internacional en Nueva York, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, según la programación difundida por la Cancillería ecuatoriana.

La jornada contempla el inicio del Debate General de la Asamblea General, cuya sesión de alto nivel comienza este martes. Naciones Unidas reúne durante estos días a jefes de Estado y de Gobierno para abordar temas de seguridad, desarrollo, cooperación y otros asuntos internacionales.

Reuniones con funcionarios de Estados Unidos

Según la agenda oficial difundida por Cancillería, Noboa tiene prevista una reunión bilateral con Kristi Noem, identificada en el documento como enviada especial para el Escudo de las Américas.

También participará en una reunión del Shield of the Americas, iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad que Ecuador mantiene durante su visita a Estados Unidos.

El mandatario ecuatoriano tiene además programado un encuentro con Stephen Miller, a quien el comunicado identifica como subdirector del Gabinete de Políticas Generales de la Casa Blanca y consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.

Encuentro con Keiko Fujimori

La agenda incluye además una reunión bilateral con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en medio de los encuentros diplomáticos que se desarrollan en Nueva York durante la Asamblea de Naciones Unidas.

Noboa inició su agenda en Nueva York el lunes 21 de septiembre con actividades relacionadas con seguridad, cooperación y atracción de inversiones. Durante un conversatorio presentó oportunidades para Ecuador en sectores como agricultura, energía, minería, construcción, servicios y turismo.

La agenda de este martes forma parte de la participación ecuatoriana en la semana de alto nivel de Naciones Unidas, cuyo Debate General se desarrolla desde el 22 de septiembre.