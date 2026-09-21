Presidenta de Venezuela llega a EE.UU. para participar en la Asamblea General de la ONU

Delcy Rodríguez llegó a Nueva York, Estados Unidos, este 21 de septiembre de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en redes sociales a primera hora del lunes.

"En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento", escribió Rodríguez en X.

Será la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea General de Naciones Unidas desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018.

El exdirigente venezolano está actualmente recluido en una prisión de Nueva York, a la espera de ser juzgado por varios delitos, entre ellos el de "narcoterrorismo".

El gobierno venezolano ha manejado con hermetismo el viaje de Rodríguez, que no fue confirmado hasta el domingo por parte del Ministerio de Comunicación.

"Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta", apuntó en un video en redes sociales.

Las autoridades no han hecho pública la agenda ni las reuniones previstas de la presidenta.

Sin embargo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, informó que el presidente Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán el martes en Nueva York al margen de la Asamblea. Caracas no ha confirmado este encuentro.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela en enero tras la caída de Maduro en un operativo estadounidense.

Desde entonces ha impulsado cambios políticos y económicos que se alinean con los objetivos de Trump, quien ha respondido con elogios a la gestión de la mandataria.

Ambos gobiernos alcanzaron en agosto un acuerdo petrolero que le permitirá a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos con un potencial productivo de 65.000 millones de barriles.

La Asamblea General de la ONU se llevarán a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.