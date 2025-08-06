Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Política

Noboa declaró nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí

La medida "se fundamenta (…) en el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la penetración de ilícitos".

Daniel Noboa decretó nuevo estado de excepción en cuatro provincias de Ecuador.

Daniel Noboa decretó nuevo estado de excepción en cuatro provincias de Ecuador.

AFP

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

06 ago 2025 - 23:49

El presidente, Daniel Noboa, decreta estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí por grave conmoción interna, este miércoles 6 de agosto del 2025.

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 76 el Primer Mandatario señaló que la medida "se fundamenta (…) en el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la penetración de ilícitos por grupos armados organizados" en las provincias señaladas y ocasionado por el conflicto armado interno.

La vigencia de la medida será de 60 días, indicó el Ejecutivo y sostuvo que "este plazo se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para mitigar" el incremento de los índices de violencia y "coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas".

¿Qué derechos suspende el estado de excepción?

La disposición suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en las cuatro provincias con estado de excepción.

Esta medida "consistirá en la realización de inspecciones y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", asegura el Decreto.

También, se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Con esta suspensión se pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas o misivas físicas o electrónicas que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro del grupo armado organizado".

