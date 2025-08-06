Noboa declaró nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí

El presidente, Daniel Noboa, decreta estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí por grave conmoción interna, este miércoles 6 de agosto del 2025.

Mediante el Decreto Ejecutivo N° 76 el Primer Mandatario señaló que la medida "se fundamenta (…) en el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la penetración de ilícitos por grupos armados organizados" en las provincias señaladas y ocasionado por el conflicto armado interno.

La vigencia de la medida será de 60 días, indicó el Ejecutivo y sostuvo que "este plazo se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para mitigar" el incremento de los índices de violencia y "coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas".

¿Qué derechos suspende el estado de excepción?

La disposición suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio en las cuatro provincias con estado de excepción.

Esta medida "consistirá en la realización de inspecciones y las requisas correspondientes por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", asegura el Decreto.

También, se suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Con esta suspensión se pretende la identificación, análisis y recopilación de mensajes, comunicaciones, cartas o misivas físicas o electrónicas que tengan por objeto el ocultamiento de cualquier miembro del grupo armado organizado".