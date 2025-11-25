Nuevo Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos fue designado por Daniel Noboa

Carlos Enrique Ortega que asume la administración de la entidad responsable de la planificación y coordinación del desarrollo en el archipiélago.

El presidente de la República, Daniel Noboa, nombró a Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe como nuevo titular del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos este martes 25 de noviembre de 2025. Lo hizo después de dar por terminadas las funciones de Tito Fernando Gavilanes mediante el Decreto Ejecutivo 232.

El Gobierno oficializó el relevo en la Presidencia del Consejo de Gobierno de Galápago con la publicación del Decreto. El documento dio por terminada la gestión de Tito Fernando Gavilanes, quien ocupó este cargo en el Régimen Especial de la provincia insular.

En su lugar, Noboa designó a Ortega. Él asume la administración de la entidad responsable de la planificación y coordinación del desarrollo en el archipiélago. El Consejo de Gobierno administra políticas públicas, normas y acciones para este territorio de régimen especial.

Este nombramiento forma parte de los movimientos realizados por el Ejecutivo tras el resultado del referendo y la consulta popular de 2025, que impulsaron reestructuraciones en varias dependencias del Estado.