Vuelos con descuentos por Black Friday; estos son los destinos con promociones desde Ecuador

Para los amantes de los viajes, Black Friday es una oportunidad nuevos destinos en Ecuador y el mundo

El Black Friday, que este año se celebrará el viernes 28 de noviembre, empezó a mover el mercado de viajes en Ecuador. Existen vuelos con precios promocionales para destinos nacionales e internacionales

Varias aerolíneas, entre ellas Latam Airlines, Avianca, Iberia, activaron descuentos anticipados que van desde el 15% hasta el 30% para recorrer países de Sudamérica y Europa.

Las ofertas también se replican en agencias y plataformas como Despegar, Atrápalo, Skyscanner, Kayak y otras.

Por ejemplo, Latam ofrece descuentos de hasta el 30% durante el periodo de Black Friday. Algunas tarifas promocionales son:

Quito-Cuenca : 55,66 dólares por tramo (30% menos, antes costaba 79).

por tramo (30% menos, antes costaba 79). Quito-Guayaquil : 51,06 dólares en clase económica (20% menos).

dólares en clase económica (20% menos). Quito-Medellín : 142,07 dólares (15% menos).

dólares (15% menos). Quito-Bogotá : 143,27 dólares (17% menos).

(17% menos). Quito-Aruba: 164,67 dólares (24% menos).

Latam también aplica rebajas a destinos como Asunción, Cartagena, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Curazao, Montevideo, São Paulo, La Paz, así como a las rutas hacia Galápagos.

Avianca también lanzó tarifas reducidas para compras previas al Black Friday y anticipó que extenderá algunas promociones hasta el Cyber Monday, el 1 de diciembre de 2025. En su página oficial se pueden encontrar precios rebajados a ciudades muy demandadas como Panamá, Miami, Bogotá o Lima.

Por su parte, Iberia, la aerolínea española, se sumó a la temporada de descuentos con precios especiales para viajar a Europa desde Ecuador.

Quito/Guayaquil – Madrid (ida y vuelta) : desde 734 dólares .

: desde . Vuelos a Roma : desde 1 029 dólares ida y vuelta.

: desde ida y vuelta. Promociones similares aplican para Ámsterdam y otros destinos europeos.

¿Cómo se clacula el décimo tercer sueldo en Ecuador?

Tips para encontrar vuelos a precios bajos

Se pueden aplicar ciertas estrategias para conseguir tarifas convenientes por Black Friday.