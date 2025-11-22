Vuelos con descuentos por Black Friday; estos son los destinos con promociones desde Ecuador
Aerolíneas activaron descuentos en vuelos para destinos nacionales e internacionales. Existen tips para conseguir pasajes a precios bajos.
Para los amantes de los viajes, Black Friday es una oportunidad nuevos destinos en Ecuador y el mundo
22 nov 2025 - 07:30
El Black Friday, que este año se celebrará el viernes 28 de noviembre, empezó a mover el mercado de viajes en Ecuador. Existen vuelos con precios promocionales para destinos nacionales e internacionales
Varias aerolíneas, entre ellas Latam Airlines, Avianca, Iberia, activaron descuentos anticipados que van desde el 15% hasta el 30% para recorrer países de Sudamérica y Europa.
Las ofertas también se replican en agencias y plataformas como Despegar, Atrápalo, Skyscanner, Kayak y otras.
Por ejemplo, Latam ofrece descuentos de hasta el 30% durante el periodo de Black Friday. Algunas tarifas promocionales son:
- Quito-Cuenca: 55,66 dólares por tramo (30% menos, antes costaba 79).
- Quito-Guayaquil: 51,06 dólares en clase económica (20% menos).
- Quito-Medellín: 142,07 dólares (15% menos).
- Quito-Bogotá: 143,27 dólares (17% menos).
- Quito-Aruba: 164,67 dólares (24% menos).
Latam también aplica rebajas a destinos como Asunción, Cartagena, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Curazao, Montevideo, São Paulo, La Paz, así como a las rutas hacia Galápagos.
Avianca también lanzó tarifas reducidas para compras previas al Black Friday y anticipó que extenderá algunas promociones hasta el Cyber Monday, el 1 de diciembre de 2025. En su página oficial se pueden encontrar precios rebajados a ciudades muy demandadas como Panamá, Miami, Bogotá o Lima.
Por su parte, Iberia, la aerolínea española, se sumó a la temporada de descuentos con precios especiales para viajar a Europa desde Ecuador.
- Quito/Guayaquil – Madrid (ida y vuelta): desde 734 dólares.
- Vuelos a Roma: desde 1 029 dólares ida y vuelta.
- Promociones similares aplican para Ámsterdam y otros destinos europeos.
Tips para encontrar vuelos a precios bajos
Se pueden aplicar ciertas estrategias para conseguir tarifas convenientes por Black Friday.
- Activa alertas de precios: Los viajeros frecuentes coinciden en que la mejor forma de anticiparse a las rebajas es configurando alertas en plataformas como Google Flights, Skyscanner o Kayak. Estas herramientas avisan cuando los boletos hacia rutas populares bajan de precio.
- Revisa las redes sociales de las aerolíneas: Las promociones relámpago se anuncian primero en canales digitales. Aerolíneas suelen publicar descuentos de corta duración en sus cuentas oficiales.
- Compra directamente en la web oficial: Muchas aerolíneas reservan beneficios exclusivos para compras en sus páginas oficiales.
- Mantén flexibilidad en fechas y aeropuertos: Volar entre semana, en horarios nocturnos o en días menos solicitados suele resultar más económico. También es recomendable comparar tarifas saliendo desde Quito y Guayaquil, ya que los precios pueden variar.
