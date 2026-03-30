Paola Cabezas se desafilia de la Revolución Ciudadana

Paola Cabezas se desafilió de la Revolución Ciudadana. La asambleísta esmeraldeña adelantó este lunes 30 de marzo de 2026 que la decisión responde a una disposición interna de la organización política.

“No me estoy yendo del partido, sigo siendo militante de la Revolución Ciudadana. Esto obedece a una disposición que se ha pedido a varios cuadros políticos de cara al tema electoral”, dijo Cabezas a Primicias.

Aunque la asambleísta correísta negó que su desafiliación la convierta automáticamente en candidata a una dignidad de elección popular, no descartó que pueda de esta manera facilitar la participación electoral de la RC.

La desafiliación de Cabezas se registró en Esmeraldas, de donde es oriunda, y podría apuntar a su posible candidatura para una dignidad en esa provincia.

Esto ocurre en medio del año electoral de cara a las elecciones seccionales adelantadas para noviembre de 2026.

Para estos comicios la Revolución Ciudadana está suspendida, por lo que podría tener dificultades para inscribir candidatos. Aunque el 29 de marzo la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, apeló la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

“No hay nada de novedad. Esto es un tema específico relacionado con el proceso electoral”, insistió Cabezas, restando relevanci a su desafiliación del correísmo.