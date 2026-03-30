Las elecciones de Colombia y su incidencia en Ecuador en agenda de Lunes a Lunes

Las elecciones en Colombia en la mesa de análisis en el programa de Lunes a Lunes este 30 de marzo del 2026. Juan Carlos Holguín, excanciller, César Febres Cordero, analista político, Virgilio Hernández, Parlamentario Andino, y José Hidalgo, economista, participaron en la mesa de análsis,.

Una de las invitadas fue la candidata presidencial de Colombia, Paloma Valencia, que habló de varios temas. "Nuestra voluntad es trabajar de la mano de las autoridades ecuatorianas para que podamos tener una frontera segura, para que ni el Ecuador ni Colombia tengan que seguir con el tormento del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a nuestras naciones", dijo en una parte de la entrevista.

Y dijo algo más: "nosotros le hemos pedido desde aquí que Colombia sea incluido en el escudo de las Américas de los Estados Unidos para que podamos, en cooperación con los Estados Unidos, volver a ganar la lucha contra las drogas. Colombia no puede seguir a merced de los violentos. El narcotráfico ha sido el flagelo más grande para nuestros países, ha impedido nuestro desarrollo, ha perpetuado la pobreza ya cristalizado la violencia", dijo Valencia.