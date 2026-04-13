Noboa cuestiona a Petro y espera elecciones en Colombia para retomar diálogo

El presidente Daniel Noboa se refirió a la relación diplomática entre Ecuador y Colombia.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes 13 de abril del 2026 que no "no tiene mayor esperanza" de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, trabaje en la protección y seguridad en la frontera sur.

“No tengo gran esperanza de que Petro cambie y que haga lo que debería de hacer que es proteger su frontera sur”, dijo Noboa en una entrevista radial.

En ese contexto, mencionó que Ecuador está mejor en el ámbito comercial desde que se empezó a aplicar la tasa de seguridad a los productos que se importan de ese país.

Sin embargo, dijo que desde Ecuador se esperaba reciprocidad, sobre todo en el costo de la venta de electricidad. “Si estamos sacrificando empleos en el Ecuador, estamos sacrificando industrias para mantener esa relación comercial con Colombia, por lo menos pedíamos ser recíprocos”, mencionó.

Retomar el diálogo en el próximo Gobierno

Noboa precisó que Ecuador está dispuesto a dialogar con el próximo presidente de ese país, una vez que pasen las elecciones, previstas para mayo.

“Esperemos que después de estas elecciones podernos sentar y voy a darle una solución a largo plazo a este este problema, que tenemos en la frontera”, sentenció.