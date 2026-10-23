Petro responde a Noboa por caso Laberinto: 'A Luisa González la he visto dos veces en mi vida'

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa

Gustavo Petro respondió este viernes 23 de octubre de 2026 a las declaraciones de Daniel Noboa sobre su supuesta relación con Luisa González y una presunta red de lavado de activos.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el exmandatario colombiano aseguró que ha visto a la excandidata presidencial ecuatoriana únicamente dos veces en su vida.

“Me acusa Noboa de tener negocios con Luisa González y a ella la he visto dos veces en mi vida”, escribió Petro.

En el mismo mensaje, calificó a González como “una gran mujer ecuatoriana” y rechazó las acusaciones en su contra.

Petro y Noboa intercambian acusaciones

En su publicación, Petro también recordó que Noboa lo había señalado anteriormente por una supuesta asociación con alias Fito.

El expresidente colombiano afirmó que esa acusación resultó falsa en declaraciones realizadas en Estados Unidos y, a su vez, acusó al mandatario ecuatoriano de tener vínculos con el narcotraficante.

El intercambio comenzó después de que Luisa González fuera detenida el 22 de octubre en el contexto del caso Laberinto, en el que debe cumplir prisión preventiva.