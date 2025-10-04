Presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anuncia toma de Quito 'si el Gobierno no hace caso'

El presidente Marlon Vargas, amenazó con tomarse la ciudad de Quito si el gobierno no acepta las peticiones del movimiento indígena.

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), está en Nizag, en el cantón Alausí, una comunidad ubicada al sur de Chimborazo. Allí mantuvo una reunión junto a las bases indígenas la noche del viernes 3 de octubre del 2025.

Vargas tuvo una intervención ante las comunidades sobre las demandas del paro nacional frente a las políticas económicas del Gobierno, el Decreto 126 sobre la eliminación del subsidio al diésele y la represión militar registradas en los últimos días en varias provincias de Ecuador.

El dirigente indígena tuvo un discurso más radical: "Ahora si el Gobierno no hace caso, creo que vamos a estar convencidos de tomarnos Quito, Luz de América, compañeros. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos soportando", dijo en una parte de su intervención.

En las redes sociales de la Conaie se compartieron imágenes de la concentración en Nizag. También se difundieron videos de las distintas protestas que se han registrado en las últimas horas en algunas provincias.

Fue contundente en su anuncio: "Se nos va a acabar la paciencia, señor presidente", "¡cuidado, cuidado! El Gobierno tiene que saber qué pasó con Abdalá Bucaram, qué pasó con Jamil Mahuad, qué pasó con Lucio Gutiérrez y qué pasó en los paros de 2019 y 2022", sentenció.

Todavía no se ha conocido un pronunciamiento desde el Gobierno Nacional tras el anuncio del líder indígena. La Conaie resolvió mantener las paralizaciones en Ecuador y seguir en los reclamos al Gobierno Nacional.