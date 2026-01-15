Autoridades estatales presentan informe de gestión en el Pleno de la Asamblea Nacional

Asamblea Nacional recibe informes de gestión en el año 2025 de autoridades de Estado

Con tres pedidos de cambio del Orden del Día el Pleno de la Asamblea Nacional arrancó su sesión N° 61 donde se pretendía escuchar los informes de gestión de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Procuraduría, Defensoría Pública y Consejo de la Judicatura.

Dos de estos pedidos no fueron aceptado, pero sí el de la asambleísta Gracy Ramírez que solicitó incorporar el tratamiento de la sesión una resolución para respaldar políticas de migración circular, que promuevan una migración ordenada, segura y regular, y enfrenten la migración irregular.

Tras esta decisión la sesión plenaria fue dirigida por la presidenta del Legislativo encargada, Sade Fritschi que evacuó los pedidos de orden del día y dio inicio a la rendición de cuentas e informes de labores de las autoridades durante el 2025.

Carlos Argudo, fiscal subrogante, ingresó al Pleno y presentó su informe donde resaltó las sentencias en los casos como "Eclipse", que involucró a familiares de un alto exfuncionario de la AUFE, también sentencias en "blanqueo Junior" y "Euro 2024".

Argudo, informó además que en 2025 su gestión se estructuró sobre tres ejes estratégicos: innovación, transparencia y efectividad, que orientan de forma transversal el trabajo institucional y el compromiso de sus servidores.

Tras más de una hora de exposición de Argudo, a las 13:00 fue el turno de Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado que señala que la institución cumple de manera permanente la defensa jurídica del Estado en ámbitos nacionales e internacionales, así como el asesoramiento legal, la mediación, la iniciativa legislativa y el control de actos y contratos públicos.

Además, destacó la modernización de procesos y el impulso a la igualdad de oportunidades y al liderazgo femenino.

La intervención del defensor público Ricardo Morales destacó el acceso gratuito y garantizado a la justicia de quienes no pueden pagar defensa privada. Resaltó el cambio a un modelo territorial activo y el apoyo de la cooperación internacional.

Morales, llamó a un cambio imperativo al modelo de reinserción, administración de justicia y el sistema penitenciario a través de la educación para ayudar a los jóvenes que conociendo la realidad nacional del país puedan contribuir al desarrollo del país.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, fue el último en intervenir en el Pleno de la Asamblea, para destacar los puntos claves de su gestión en el año 2025.

Godoy señaló que la Judicatura atendió 333 denuncias, lo que representa un 94% durante el año anterior, y la investigación de casos de presunta corrupción alcanzó las 584 denuncias que se gestionaron en el año 2025.

Godoy evitó hacer alusión a las denuncias particulares que abrieron la posibilidad de ser enjuiciado políticamente por la Asamblea y causa que se analizará la tarde de este jueves en la Comisión de Fiscalización en el Legislativo.