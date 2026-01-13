'Yo no diría que me equivoqué al nominar a Godoy', dijo José Suing, expresidente de la CNJ

José Suing se desempeñó como presidente encargado de la Corte Nacional desde febrero del 2024

En medio del proceso de juicio político que enfrenta Mario Godoy en la Asamblea Nacional, el expresidente (e) de la Corte Nacional de Justicia José Suing dio a conocer su postulara sobre la nominación de Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura

En julio de 2025, Suing impulsó la nominación de Mario Godoy para la presidencia de la Judicatura, al incluirlo en la terna que se envió al Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

En el espacio de entrevista de Teleamazonas, este martes 13 de enero de 2026, Suing considera que no se equivocó al nominar a Godoy para el cargo.

“Yo no diría que me equivoqué al nominar a Mario Godoy. Espero que haya un pronunciamiento de la Asamblea Nacional sobre su grado de responsabilidad”

El exmagistrado recalcó que su responsabilidad se limitó a presentar una terna en nombre de la Función Judicial, tal como establece la Constitución. “El órgano encargado de la designación es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, señaló.

Sobre la designación de Godoy, Suing también dijo: “he respetado la Constitución, he respetado la Ley, si es que en el ejercicio esa persona comete irregularidades, que deben demostrarse, entonces los órganos de control político deben determinar su grados de responsabilidad".

Además, ante la pregunta del entrevistador Milton Pérez, sobre si se arrepiente de haber nominado a Godoy, dijo que “si es que hubo un error de mi parte pido disculpas a la ciudadanía, a los profesionales y a los jueces honestos que existen en el país”

Cinco claves para entender por qué se abrió la puerta a un juicio político a Mario Godoy

Mario Godoy enfrenta en la Asamblea un proceso de juicio político, que actualmente se analiza en la Comisión de Fiscalización, quien deberá emitir un informe en el que recomiende o no enjuiciar al funcionario. Al final, el caso llegará al Pleno del Legislativo donde se decidirá si es o no censurado.

El caso se originó por las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien sentenció al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan y aseguró haber sido víctima de amenazas y presiones internas.

¿Por qué renunció Suing?

José Suing presentó su renuncia, el lunes 12 de enero de 2026, al cargo de presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, en medio de la polémica por Mario Godoy.

Suing ocupó ese cargo desde febrero de 2024. Al explicra los motivos de su renuncia dijo: "Decidí dar un paso al costado para que prevalezca la institucionalidad de la Corte Nacional".

"Al renunciar acepto que pongo de por medio la institucionalidad, al renunciar yo acepto que estoy salvaguardando la institucionalidad de la Corte Nacional", indicó en Teleamazonas.