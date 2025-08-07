RC expulsa a cuarto asambleísta por votar contra financiamiento estatal a partidos políticos

Carlos Vargas es asambleísta por la provincia de Guayas.

Carlos Vargas es el cuarto asambleísta expulsado de la Revolución Ciudadana por votar a favor de la eliminación del financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos.

La Asamblea Nacional aprobó este jueves 7 de agosto de 2025 la reforma constitucional, apobada con mayoría de Acción Democrática Nacional (ADN) y Partido Social Cristiano (PSC).

Vargas votó a favor de la reforma, a pesar de que la bancada correísta lo hizo en contra. Eso le costó la expulsión del partido correísta.

Según la RC, "preferimos ser menos, pero íntegros". Y a través de un comunicado en redes sociales el movimiento informó la expulsión de Vargas.

"No hay espacio para falsos revolucionarios, Carlos Vargas hoy votó nuevamente junto a la derecha neoliberal y el oficialismo, traicionando la equidad y la democracia que defendemos", dice un comunicado difundido en redes sociales.

En menos de tres meses cuatro asambleístas corresístas han sido expulsados del movimiento RC.

A Vargas se suma Santiago Díaz, quien mantiene prisión preventiva por presunta violación. David Arias, quien votó a favor de la Ley de Inteligencia. Y Santiago Peña, quien votó a favor de la Ley de Economías Criminales.