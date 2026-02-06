'Tengo temor de perder mi vida'; Carlos Serrano rinde testimonio en juicio político contra Godoy

El exjuez Carlos Serrano habló de las amenazas que recibió por parte de organizaciones criminales.

"Estoy exiliado fuera de mi país, en un país extraño a mis costumbres, estoy intentado comenzar de cero, tengo temor de perder mi vida". Esas fueron las palabras del juez anticorrupción Carlos Serrano, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización este viernes 6 de febrero del 2026.

Serrano compareció como testigo clave, como parte del proceso de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy.

De hecho, este proceso de fiscalización se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que Serrano recibió tras la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.