13 sectores de Ponceano y Carcelén sin agua este viernes por la rotura de una tubería
La Empresa de Agua Potable anunció que repara un tubería de asbesto en Carcelén. Se hará entrega de agua potable mediante tanqueros.
Personal de la Epmaps trabaja en la reparación de una tubería de asbesto en Carcelén.
Cortesía.
Compartir
Actualizada:
27 feb 2026 - 11:02
Las parroquias de Ponceano y Carcelén se encuentran sin agua potable desde el jueves 26 de febrero debido a la rotura de una tubería de asbesto cemento que abastece uno de los tanques que dotan del servicio a 13 sectores.
La Empresa de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) confirmó este viernes 27 de febrero que son 13 sectores los que se encuentran sin el servicio y que se restablecerá en el transcurso de la tarde.
Los sectores afectados son: Presidencia de la República, La Esperanza, Ponciano Bajo, Carcelén Alto, Los Cipreses, La Floresta, Pirámides, Carcelén Bev, Corazón de Jesús, 29 de Abril, Mastodontes, Escuela Superior y Balcón del Norte.
Mientras se restablece el servicio, la empresa entregará agua potable por medio de tanqueros que recorrerán los sectores afectados.
Compartir