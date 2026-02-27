13 sectores de Ponceano y Carcelén sin agua este viernes por la rotura de una tubería

Personal de la Epmaps trabaja en la reparación de una tubería de asbesto en Carcelén.

Las parroquias de Ponceano y Carcelén se encuentran sin agua potable desde el jueves 26 de febrero debido a la rotura de una tubería de asbesto cemento que abastece uno de los tanques que dotan del servicio a 13 sectores.

La Empresa de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) confirmó este viernes 27 de febrero que son 13 sectores los que se encuentran sin el servicio y que se restablecerá en el transcurso de la tarde.

La Epmaps detalló los sectores en los que no habrá agua potable. Cortesía.

Los sectores afectados son: Presidencia de la República, La Esperanza, Ponciano Bajo, Carcelén Alto, Los Cipreses, La Floresta, Pirámides, Carcelén Bev, Corazón de Jesús, 29 de Abril, Mastodontes, Escuela Superior y Balcón del Norte.

Mientras se restablece el servicio, la empresa entregará agua potable por medio de tanqueros que recorrerán los sectores afectados.