¡El agua arrastró carros! Aguacero y granizo causan estragos en el norte de Quito

Un fuerte aguacero acompañado de granizo sorprendió a Quito la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026.

La intensa lluvia registrada la tarde de este jueves, 22 de octubre del 2026, provocó acumulación de agua y el arrastre de vehículos en el sector de Las Casas, en el norte de Quito.

Los automotores se encontraban junto a las aceras de calles residenciales cuando la corriente los desplazó.

El aguacero estuvo acompañado de granizo en varios sectores del norte y centro de la capital.

⛈️ https://t.co/ENawswYDwj 👉 Un fuerte aguacero acompañado de granizo generó severas inundaciones que arrastraron múltiples vehículos en avenidas del norte de #Quito. https://t.co/rsDeeEHRKE — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 22, 2026

La cantidad de agua que cayó en poco tiempo generó dificultades para movilizarse por distintas vías, mientras las precipitaciones continuaban.

Lluvia y granizo complican la circulación en el centro-norte de Quito

Entre las calles afectadas por la acumulación de agua y granizo están Colón, 9 de Octubre y Amazonas, donde la circulación vehicular se complicó durante la tarde.

⛈️ https://t.co/0yrj7llDyr 👉 Las fuertes lluvias y la #granizada provocaron acumulación de agua y congestión vehicular en varios sectores del centro norte de #Quito. La AMT reportó afectaciones en pasos deprimidos. https://t.co/Vtf5hhE1DF — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 22, 2026

Estas vías del centro-norte registraron nuevamente problemas por la cantidad de agua que descendía por las calles.

Las condiciones de la fuerte lluvia y granizada obligaron a los conductores a avanzar con precaución en los sectores afectados.

Hasta las 16:00, no se han detallado cifras oficiales sobre los daños materiales ni posibles personas afectadas.