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Quito

¡El agua arrastró carros! Aguacero y granizo causan estragos en el norte de Quito

En el sector de Las Casas, en el norte de la capital, el agua arrastró vehículos que estaban junto a las aceras.

Un fuerte aguacero acompañado de granizo sorprendió a Quito la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026.

Captura de video

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

22 oct 2026 - 16:44

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La intensa lluvia registrada la tarde de este jueves, 22 de octubre del 2026, provocó acumulación de agua y el arrastre de vehículos en el sector de Las Casas, en el norte de Quito. 

Los automotores se encontraban junto a las aceras de calles residenciales cuando la corriente los desplazó.

El aguacero estuvo acompañado de granizo en varios sectores del norte y centro de la capital

La cantidad de agua que cayó en poco tiempo generó dificultades para movilizarse por distintas vías, mientras las precipitaciones continuaban.

Lluvia y granizo complican la circulación en el centro-norte de Quito

Entre las calles afectadas por la acumulación de agua y granizo están Colón, 9 de Octubre y Amazonas, donde la circulación vehicular se complicó durante la tarde. 

Estas vías del centro-norte registraron nuevamente problemas por la cantidad de agua que descendía por las calles.

Las condiciones de la fuerte lluvia y granizada obligaron a los conductores a avanzar con precaución en los sectores afectados. 

Hasta las 16:00, no se han detallado cifras oficiales sobre los daños materiales ni posibles personas afectadas.

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