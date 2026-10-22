¡El agua arrastró carros! Aguacero y granizo causan estragos en el norte de Quito
En el sector de Las Casas, en el norte de la capital, el agua arrastró vehículos que estaban junto a las aceras.
Un fuerte aguacero acompañado de granizo sorprendió a Quito la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026.
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Actualizado:
22 oct 2026 - 16:44
La intensa lluvia registrada la tarde de este jueves, 22 de octubre del 2026, provocó acumulación de agua y el arrastre de vehículos en el sector de Las Casas, en el norte de Quito.
Los automotores se encontraban junto a las aceras de calles residenciales cuando la corriente los desplazó.
El aguacero estuvo acompañado de granizo en varios sectores del norte y centro de la capital.
La cantidad de agua que cayó en poco tiempo generó dificultades para movilizarse por distintas vías, mientras las precipitaciones continuaban.
Lluvia y granizo complican la circulación en el centro-norte de Quito
Entre las calles afectadas por la acumulación de agua y granizo están Colón, 9 de Octubre y Amazonas, donde la circulación vehicular se complicó durante la tarde.
Estas vías del centro-norte registraron nuevamente problemas por la cantidad de agua que descendía por las calles.
Las condiciones de la fuerte lluvia y granizada obligaron a los conductores a avanzar con precaución en los sectores afectados.
Hasta las 16:00, no se han detallado cifras oficiales sobre los daños materiales ni posibles personas afectadas.
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