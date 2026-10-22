Lluvia inunda estaciones del Metro de Quito: La Pradera está cerrada

A través de los altavoces, el sistema informó a los pasajeros sobre cierres y la suspensión del servicio en algunas estaciones.

La estación La Pradera registró una inundación tras la fuerte lluvia que cayó en Quito durante la tarde de este jueves 22 de octubre del 2026.

La acumulación de agua afectó las instalaciones y generó inconvenientes en la operación del sistema de transporte subterráneo.

Los usuarios también escucharon anuncios en los altavoces sobre la suspensión del servicio en otras estaciones que provocó la suspensión del servicio de manera regular.

La información fue comunicada dentro de las instalaciones del Metro para alertar a los pasajeros sobre las novedades en la operación.

Comunicado del Metro

El Metro de Quito informó a las 15:30 que debido a las fuertes lluvias y la presencia de granizo su operación se vio afectada.

Una actualización a las 16:00 indicó que sus trenes están operando en dos tramos: desde la estación Quitumbe hasta la Universidad Central, y desde la estación La Carolina hasta el Labrador.

Así la única estación que se mantiene inhabilitada es La Pradera.

El Metro anuncia cierres por los altavoces de los trenes

La estación El Ejido también fue reportada como cerrada mediante los anuncios que se reproducían en los parlantes de los trenes.

Estas medidas se comunicaron mientras persistían los efectos de las precipitaciones en la capital.

Hasta la información disponible, no se han detallado los tiempos de reapertura de las estaciones afectadas.