Alimentadores modifican sus rutas por jornadas deportivas en Quito

Alimentadores de Quito modifican sus rutas debido a carreras deportivas

Este sábado 16 y domingo 17 de mayo, se realizarán tres carreras atléticas en Quito.

Durante los eventos, se producirá la modificación temporal de ocho rutas alimentadoras, una ruta intraterminales y un circuito del Trolebús.

Sábado 16 de mayo

Se realizará la Carrera Atlética The Hope Run por lo que se modificarán 4 rutas, desde las 19:00 hasta las 22:00.

Ruta Tola-San Roque: 5 paradas sin servicio en sentido oeste-este.

5 paradas sin servicio en sentido oeste-este. Ruta Laureles: Todas las 22 paradas suspendidas, mientras dure la competencia.

Todas las 22 paradas suspendidas, mientras dure la competencia. Intraterminales Río Coca-El Labrador : ruta suspendida

: ruta suspendida Circuito C1 El Recreo-El Labrador: la finalización de la carrera será en la Plaza de Santo Domingo. A partir de las 18:00 habrá giros de retorno. Sentido norte-sur hasta la parada El Ejido y en sentido sur norte hasta la parada La Recoleta.

Domingo 17 de mayo

Se desarrollará la Carrera Atlética ISM 5K, por lo que habrá la modificación de 5 rutas, desde las 6:30 hasta las 9:00.

Ruta Comité del Pueblo: 7 paradas sin servicio.

7 paradas sin servicio. Ruta Rumiñahui: 5 paradas sin servicio.

5 paradas sin servicio. Ruta Cotocollao: toma vías alternas sin alterar el recorrido por todas las paradas.

toma vías alternas sin alterar el recorrido por todas las paradas. Ruta Laureles: suspensión de las 22 paradas.

suspensión de las 22 paradas. Intraterminales Río Coca-El Labrador: se suspende hasta habilitar la Av. Amazonas.

También se realizará la Carrera Atlética Liceo Run 5k, por lo que una ruta alimentadora será modificada, desde las 7:00 hasta las 9:00.