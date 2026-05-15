Alimentadores modifican sus rutas por jornadas deportivas en Quito
Diferentes rutas de transporte municipal se modificarán por jornadas deportivas, el sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026.
Alimentadores de Quito modifican sus rutas debido a carreras deportivas
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Actualizado:
15 may 2026 - 14:47
Este sábado 16 y domingo 17 de mayo, se realizarán tres carreras atléticas en Quito.
Durante los eventos, se producirá la modificación temporal de ocho rutas alimentadoras, una ruta intraterminales y un circuito del Trolebús.
Sábado 16 de mayo
Se realizará la Carrera Atlética The Hope Run por lo que se modificarán 4 rutas, desde las 19:00 hasta las 22:00.
- Ruta Tola-San Roque: 5 paradas sin servicio en sentido oeste-este.
- Ruta Laureles: Todas las 22 paradas suspendidas, mientras dure la competencia.
- Intraterminales Río Coca-El Labrador: ruta suspendida
- Circuito C1 El Recreo-El Labrador: la finalización de la carrera será en la Plaza de Santo Domingo. A partir de las 18:00 habrá giros de retorno. Sentido norte-sur hasta la parada El Ejido y en sentido sur norte hasta la parada La Recoleta.
Domingo 17 de mayo
Se desarrollará la Carrera Atlética ISM 5K, por lo que habrá la modificación de 5 rutas, desde las 6:30 hasta las 9:00.
- Ruta Comité del Pueblo: 7 paradas sin servicio.
- Ruta Rumiñahui: 5 paradas sin servicio.
- Ruta Cotocollao: toma vías alternas sin alterar el recorrido por todas las paradas.
- Ruta Laureles: suspensión de las 22 paradas.
- Intraterminales Río Coca-El Labrador: se suspende hasta habilitar la Av. Amazonas.
También se realizará la Carrera Atlética Liceo Run 5k, por lo que una ruta alimentadora será modificada, desde las 7:00 hasta las 9:00.
- Ruta Monteserrín: se suspenden las 18 paradas dentro del horario detallado.
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