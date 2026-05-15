El comediante Adal Ramones conquistó Quito con su monólogo Viajando Sin Maleta

La noche del 14 de mayo de 2026, el actor, conductor y comediante mexicano Adal Ramones regresó a los escenarios con su monólogo Viajando Sin Maleta.

La nueva propuesta de comedia en vivo combinó humor, anécdotas personales y reflexiones sobre la vida.

El show de Ramones se realizó por casi dos horas. El artista supo sacar risas y lágrimas a los asistentes con su sentido del humor.

Hubo experiencias y situaciones de la vida cotidiana

Tras una destacada trayectoria en televisión, teatro y espectáculos, Adal presentó un formato cercano y dinámico en el que el público se convirtió en actor de las historias.

Durante el monólogo, el comediante invitó a mirar con humor experiencias como viajes, situaciones absurdas de la vida, recuerdos familiares y los enredos que terminan convirtiéndose en historias.

Viajando sin maleta forma parte de una gira que recorrerá distintas ciudades.