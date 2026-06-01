AMT suspenderá servicios en línea este martes 2 de junio: conozca los horarios
Los servicios en línea de www.amt.gob.ec no estarán disponibles para agendar citas, consultar valores pendientes, ni matriculación en línea.
Servicios en línea de la AMT estarán suspendidos de 12:00 a 15:00 del martes 2 de junio de 2026.
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Actualizado:
01 jun 2026 - 11:30
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que los servicios digitales, disponibles a través de su portal web, se suspenderán este martes 2 de junio de 2026, debido a labores de mantenimiento en su infraestructura tecnológica.
Según informó la entidad, los usuarios no podrán acceder a los servicios en línea de www.amt.gob.ec entre las 12:00 y las 15:00. En ese periodo se ejecutarán trabajos técnicos programados.
La AMT confirmó a Teleamazonas.com que al no tener sistema en esa franja horaria no se podrán agendar citas, consultar valores pendientes, ni realizar la matriculación en línea.
La institución explicó, a través de un comunicado que estas tareas tienen como finalidad "fortalecer la seguridad y continuidad de los sistemas institucionales".
Asimismo, la AMT agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por las molestias que esta suspensión temporal pueda generar durante la jornada.
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