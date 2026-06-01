AMT suspenderá servicios en línea este martes 2 de junio: conozca los horarios

Servicios en línea de la AMT estarán suspendidos de 12:00 a 15:00 del martes 2 de junio de 2026.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que los servicios digitales, disponibles a través de su portal web, se suspenderán este martes 2 de junio de 2026, debido a labores de mantenimiento en su infraestructura tecnológica.

Según informó la entidad, los usuarios no podrán acceder a los servicios en línea de www.amt.gob.ec entre las 12:00 y las 15:00. En ese periodo se ejecutarán trabajos técnicos programados.

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La AMT confirmó a Teleamazonas.com que al no tener sistema en esa franja horaria no se podrán agendar citas, consultar valores pendientes, ni realizar la matriculación en línea.

La institución explicó, a través de un comunicado que estas tareas tienen como finalidad "fortalecer la seguridad y continuidad de los sistemas institucionales".

Asimismo, la AMT agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por las molestias que esta suspensión temporal pueda generar durante la jornada.