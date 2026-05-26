AMT amplía horarios de atención tras fallas en órdenes de pago para matriculación vehicular

Este martes 26 de mayo de 2026 se presentaron problemas en la generación y validación de órdenes de pago, situación que afecta el proceso de matriculación vehicular en Quito, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según la AMT, los inconvenientes se originaron tras trabajos ejecutados durante el fin de semana en los sistemas informáticos institucionales.

Estas fallas en la generación y validación de Órdenes de Pago ha retrasado los procesos de matriculación de vehículos en toda la ciudad.

Horarios se extenderán hasta el sábado

Como medida para atender la demanda ciudadana, la institución ampliará los horarios de atención en los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular.

Los centros atenderán de la siguiente manera:

Miércoles 27, desde las 07:00 hasta las 17:00.

Jueves 28, desde las 07:00 hasta las 17:00.

Viernes 29, desde las 07:00 hasta las 17:00.

Mientras tanto, el sábado 30 de mayo la jornada será de 07:00 a 14:00.

La Agencia Metropolitana de Tránsito indicó que continúa trabajando para solucionar los inconvenientes técnicos y normalizar el servicio en los procesos de pago y matriculación.