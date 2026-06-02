Willian Pacho presenta 'Ke Crack', un chocolate ecuatoriano con propósito para becar a jóvenes

El futbolista esmeraldeño y seleccionado nacional Willian Pacho presentó 'Ke Crack' , un chocolate de marca ecuatoriana cuyo fin es apoyar a la educación de los jóvenes en Ecuador. El lanzamiento se realizó este martes 2 de junio de 2026.

Según el comunicado, este proyecto nace con la intención de impulsar el potencial de todos los cracks ecuatorianos, por lo cual el 5% de todas las ventas se destinará directamente a financiar becas académicas para jóvenes talentos del país.

"Los ecuatorianos somos cracks en todo lo que nos proponemos", relata el bicampeón de la Champions League en el corto animado "El Camino del Crack", una pieza audiovisual que evidencia la filosofía detrás de la marca.

El mensaje de Willian Pacho para la juventud de Ecuador

“Quise lanzar este proyecto personalmente porque sé lo que significa luchar desde abajo sin olvidar nunca las raíces. Ecuador está lleno de talento, de cracks que solo necesitan una puerta abierta. Con 'Ke Crack', cada vez que alguien disfrute de un buen chocolate, estará abriendo las puertas de la educación para que una empresa fiche a un joven ecuatoriano y le cambie el futuro”, expresa Willian Pacho, fundador de la marca.