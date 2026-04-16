Budokan Quito 2026: Mika Kobayashi y las voces de Dragon Ball confirmadas

Fans del anime se reúnen en Quito para vivir la experiencia Budokan 2026 con invitados internacionales y espectáculos en vivo.

Quito se prepara para recibir a la cantante japonesa Mika Kobayashi, reconocida por interpretar temas de animes como Attack on Titan, en el evento Budokan Quito 2026.

El encuentro reúne a figuras internacionales del doblaje y la música, consolidándose como uno de los eventos de la cultura geek en Ecuador.

Invitados internacionales y espectáculos

El cartel incluye a reconocidas voces del anime como Mario Castañeda y René García, íconos de Dragon Ball.

También participan Patricia Azan, Pepe Vilchis y Luis De Lille, quien ofrecerá un show en vivo.

Actividades, fechas y entradas

Budokan Quito 2026 se realizará el 16 y 17 de mayo en el Centro de Exposiciones Quito, con una temática que conecta distintas culturas y fandoms.

La agenda incluye zonas de anime, K-pop y videojuegos, así como concursos como la final nacional de la Yamato Cup Cosplay y torneos gamer de alto nivel.

Las entradas ya están disponibles con precios desde 12 dólares, además de promociones para asistir uno o ambos días del evento.

Las entradas ya están disponibles a través de Meet2Go con precios promocionales: la entrada general cuesta 12 dólares, el pase para los dos días tiene un valor de 22 dólares y la promoción “Panas” ofrece tres entradas para un día por 33 dólares; todos los valores incluyen IVA y cargos adicionales.