'Destino Mundial': un programa que te hará vivir la Copa del Mundo 2026 fuera de la cancha

Una nueva producción llega a Teleamazonas. Desde este jueves 16 de abril, 'Destino Mundial' te hará vivir todas las emociones de la Copa del Mundo 2026 desde afuera. La cita es a las 22:30.

Christian Norris transitará las calles, mercados, barrios y rincones que revelarán cómo se vive realmente la fiesta mundialista en las principales ciudades de los países sede del Mundial 2026: México, Canadá y Estados Unidos.

Nueva York, Miami, Ciudad de México, Toronto y más destinos se convertirán en experiencias reales con cultura, historias y, por supuesto, fútbol en la vida cotidiana.

En cada ciudad de los países sedes, el actor y presentador ecuatoriano degustará la gastronomía, conversará con la gente y contará nuevas historias, principalmente las que están ligadas al deporte. Así 'Destino Mundial' se convierte en calle, sorpresas y momentos auténticos de la mayor fiesta del fútbol.

Cada semana habrá nuevas cosas por conocer y descubrir. Mira cada capítulo de 'Destino Mundial' todos los jueves, a las 22:30 por la señal abierta de Teleamazonas y en Teleamazonas.com.