'Destino Mundial': un programa que te hará vivir la Copa del Mundo 2026 fuera de la cancha
Porque una Copa del Mundo no se vive solo en la cancha, 'Destino Mundial' te hará recorrer las ciudades cedes del torneo de fútbol.
Christian Norris presentador del programa 'Destino Mundial'.
Teleamazonas
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Actualizada:
16 abr 2026 - 15:38
Una nueva producción llega a Teleamazonas. Desde este jueves 16 de abril, 'Destino Mundial' te hará vivir todas las emociones de la Copa del Mundo 2026 desde afuera. La cita es a las 22:30.
Christian Norris transitará las calles, mercados, barrios y rincones que revelarán cómo se vive realmente la fiesta mundialista en las principales ciudades de los países sede del Mundial 2026: México, Canadá y Estados Unidos.
Nueva York, Miami, Ciudad de México, Toronto y más destinos se convertirán en experiencias reales con cultura, historias y, por supuesto, fútbol en la vida cotidiana.
En cada ciudad de los países sedes, el actor y presentador ecuatoriano degustará la gastronomía, conversará con la gente y contará nuevas historias, principalmente las que están ligadas al deporte. Así 'Destino Mundial' se convierte en calle, sorpresas y momentos auténticos de la mayor fiesta del fútbol.
Cada semana habrá nuevas cosas por conocer y descubrir. Mira cada capítulo de 'Destino Mundial' todos los jueves, a las 22:30 por la señal abierta de Teleamazonas y en Teleamazonas.com.
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