K-pop, historia y entrada libre: así será el regreso de BTS a los escenarios en Seúl

El fenómeno global del K-pop está listo para recuperar su trono. Luego de una pausa obligatoria que mantuvo a sus integrantes alejados de los escenarios para cumplir con el servicio militar, BTS ha confirmado su regreso oficial a las presentaciones en vivo.

El epicentro de esta celebración será Seúl, donde la agrupación planea una serie de espectáculos que no solo marcan su reencuentro con el "ARMY", sino que también simbolizan una nueva etapa en su carrera musical.

Los preparativos en la capital surcoreana ya han comenzado a generar una movilización masiva de seguidores de todo el mundo. Se espera que estos conciertos incluyan un despliegue técnico de última generación, con coreografías renovadas y un repertorio que repasará sus más grandes éxitos, además de posibles sorpresas sobre sus próximos proyectos discográficos.

Un impacto que trasciende la música El regreso de la banda no solo es un hito cultural, sino también un motor económico para Corea del Sur. Las autoridades locales prevén una ocupación hotelera total y un aumento significativo en el turismo internacional, demostrando que el impacto de BTS sigue intacto.

Para sus seguidores ecuatorianos, el anuncio enciende la esperanza de una futura gira mundial que incluya a la región en los próximos años.