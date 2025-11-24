La Argelia, La Concepción...; estos son los lugares en que se harán intervenciones en Quito

Personal del Municipio de Quito trabaja en el rebacheo de calles en distintos puntos de la ciudad.

En Quito se realiza un trabajo permanente de bacheo y recomposición de calles, según informó el Municipio de la ciudad este lunes 24 de noviembre del 2025. Desde el norte hasta el extremo sur, cuadrillas municipales trabajan en calles y avenidas que requieren mantenimiento urgente.

Entre los puntos más relevantes está la avenida Simón Bolívar, donde se ejecutarán intervenciones durante varios días en el tramo comprendido entre La Forestal y la Autopista General Rumiñahui, en sentido sur–norte.

Los trabajos también avanzarán en vías de alta circulación, como la avenida Quitumbe Ñan, en Nueva Aurora, y la avenida América, desde el sector de Las Casas hacia el norte. Estas rutas forman parte de un plan que combina intervenciones estructurales con mantenimiento correctivo, según la evaluación técnica que realiza el Municipio.

En los barrios, la programación contempla reparaciones en Carcelén, La Concepción y La Rumiñahui, en el norte; mientras que en el sur se ejecutarán obras en Guamaní, El Vergel, La Argelia, Santa Ana, Solanda, La Magdalena, Quito Sur, Lucha de los Pobres, Barrio Nuevo, Caupicho y Chimbacalle.

En los valles se atenderán sectores como Conocoto y La Armenia. El listado puede ampliarse durante la semana según emergencias o reportes ciudadanos.

El plan operativo se actualiza diariamente. Aunque existe una planificación mensual, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) ajusta la agenda cada jornada para responder a daños inesperados, condiciones climáticas y requerimientos de los usuarios.

Para cubrir el territorio, la entidad moviliza 22 cuadrillas distribuidas en las nueve administraciones zonales. Estos equipos emplean bacheadoras, rodillos, fresadoras, compactadoras, volquetas y selladoras de fisuras para acelerar los trabajos y reducir el tiempo de afectación en cada zona.

Horarios de las intervenciones

Las intervenciones se ejecutan en horarios diurnos, nocturnos y de madrugada. La Agencia Metropolitana de Tránsito coordina cierres parciales o totales según el sector y la franja horaria, e instala señalización preventiva para garantizar la seguridad de conductores, peatones y del personal en obra.

Con este esquema, el Municipio busca mantener operativa la red vial y atender los puntos críticos que se reportan diariamente en una ciudad con alto volumen de tránsito y una creciente demanda de mantenimiento