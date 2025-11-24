Pregón, mascarada y festivales por fiestas de Quito; esta es la agenda hasta el 6 de diciembre

Las actividades por fiestas de Quito se intensifican. Pregones, mascarada, festivales y ferias marcarán la agenda en la capital hasta el sábado 6 de diciembre del 2025.

Los desfiles de la Confraternidad se realizaron el 22 y 23 de noviembre, dando inicio a las celebraciones por los 491 años de fundación de la ciudad. Mientras que que el jueves 27 de noviembre se conocerá a la nueva Reina de San Francisco de Quito.

El 26 de noviembre será el desfile de los mercados que empezará a las 08:00 en el parque Benito Juárez hasta la Plaza de San Francisco de Quito.

Un día después, 27 de noviembre, se realizará el Pregón en el Centro Histórico a partir de las 16:00 en la plaza de San Francisco de Quito. En estos dos eventos se prevé una gran concentración de personas por la participación de colegios y grupos artísticos y culturales.

Del viernes 28 al domingo 30 de noviembre será el QuitoFest en el parque Bicentenerio.

En la avenida Amazonas, el domingo 30 de noviembre se realizará la Mascarada Nocturna. El desfile arrancará a las 17:00 y se restringirá la circulación vehicular desde la avenida Patria hasta la avenida Colón, norte de Quito.

La música también tendrá un espacio para enceder las fiestas de Quito. El Festival del Pasacalle se llevará a cabo a inicios de diciembre y el 6 de diciembre será la Sesión Solemne en la Fundación Teatro Nacional Sucre.

Actividades privadas entre noviembre y diciembre

También, el sector privado ha implementado una amplia agenda que se inicia el 23 de noviembre con el concierto de El Puma, y el 29 de noviembre también se realizará una Serenata a la Carita de Dios en el Teatro Bolívar

Mientras que el viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el Trova Fest, en la Cámara de Comercio, 6 de diciembre El Chulla Concierto en la Casa de la Música y el Canelazo Party en Sabai Cumbayá.

Del 20 al 23 de noviembre será la Feria de Vivienda Clave 2025, en el Centro de Exposiciones Quito y del 28 al 30 de noviembre el evento Michelada Fest en la Plaza de Toros.

Además, el 5 de diciembre será La Tasca, en el Centro Comercial Cumbayá y el Festival Gastronómico de Arena Top Media, en Cumbayá.