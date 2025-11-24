'Los quiteños vamos a celebrar con dignidad'; Alcalde de Quito envía mensaje al Gobierno

El alcalde de QUito, Pabel Muñoz, envió un fuerte mensaje al Gobierno de Daniel Noboa

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó fuertemente al Gobierno de Daniel Noboa después de anunciar que no se podrían realizar 50 actividades por fiestas de Quito. El burgomaestre envío un mensaje en redes sociales.

"Si quiere paralizar esas 50 actividades que tenemos, paralice nomás. Los quiteños vamos a celebrar con dignidad", sentenció Muñoz, tras confirmar que estas actividades no se realizarán por problemas en los contratos.

El sábado 22 de noviembre, el Municipio de Quito confirmó que los eventos no se podrán llevar a cabo porque el el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no dio luz verde para que se lleven a cabo contratos que involucran a 4 372 artistas.

"Con los churos hechos quédense de que les vayamos a saludar porque si no saludan a Quito, si no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos de absolutamente nada". Pabel Muñoz, alcalde de Quito

Durante la entrevista semanal que realiza en Frecuencia Quiteña, el Alcalde de Quito aseguró que si hasta este lunes, 24 de noviembre, no reciben respuesta, quedarán totalmente canceladas y solo se realizarán 150 eventos.

Muñoz también acusó al Gobierno de no permitir que la capital celebre sus fiestas con el objetivo de intentar dañar la imagen al Municipio de Quito y advirtió que están perjudicando a los pequeños gestores culturales.

El Alcalde de Quito cuestionó a los funcionarios detrás de esta decisión y los acusó de no tener objetivos claros.

"La dignidad de la ciudadanía quiteña va más allá de cualquier institución, coyuntura o momento político. Ya encontraremos como generar la sal quiteña para divertirnos", concluyó Muñoz.