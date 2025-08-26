Pánico en Quito: Cámara capta asalto de seis hombres con armas blancas en un bus urbano

El asalto a los pasajeros de un bus urbano en el sur de Quito quedó grabado en las cámaras de video. Allí se puede ver como cuatro personas abordaron la unidad que cubría la ruta a Guamaní, en el sur de la capital, la tarde del domingo 24 de agosto del 2025.

Uno de los cuatro que abordaron la unidad fingía utilizar muletas. A los pocos minutos de abordar la unidad comenzaron a robar a los pasajeros. Dos personas más que fingían ser pasajeros también portaban armas blancas para asaltar a los usuarios del bus.

El conductor fue amenazado con un cuchillo en el cuello para que no detuviera el recorrido del bus. Fueron minutos de drama porque los pasajeros comenzaron a ponerse de pie y a intentar desembarcarse del bus.

Una de las puertas del bus se abrió y los pasajeros se lanzaban por allí por la desesperación y el susto del asalto. Según los dirigentes del transporte urbano, este tipo de asaltos se volvieron frecuentes en el sur de la ciudad.

La Policía Nacional informó que las imágenes del asalto ya están en etapa de investigación. Richard Michael, del Distrito Quitumbe de la Policía Nacional, informó que se están realizando operativos policiales en diferentes puntos de la ciudad para un seguimiento a los seis implicados.

Los dirigentes de los transportistas también coordinan acciones en conjunto con la Policía para desplegar controles en los puntos más conflictivos.