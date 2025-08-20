Choque entre camión y bus escolar en la Ruta Viva deja personas heridas

Un bus escolar y un camión chocaron en la Ruta Viva este miércoles 20 de agosto del 2025.

Un bus escolar y un camión chocaron la tarde de este miércoles 20 de agosto del 2025 en la Ruta Viva, a la altura del redondel de Yanazarapata. El siniestro dejó personas heridas, informó la Agencia Nacional de Tránsito (AMT).

Según el parte de la AMT, uno de los vehículos perdió pista y se estrelló. En imágenes en redes sociales se observa que el bus escolar chocó contra el muro a la salida del redondel.

Mientras que el camión se encuentra volcado en la vía, con el parabrisas totalmente destrozado. El siniestro ocurrió en el sector de Cumbayá.

El carril derecho de la Ruta Viva se encuentra cerrado en sentido occidente-oriente.

(Noticia en desarrollo…)